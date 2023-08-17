248 ألفا و768 جنيها إيرادات فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز خلال يوم

حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز في شباك تذاكر السينما، أمس الأربعاء، إيرادات بـ248 ألفا و768 جنيها، وحصل بذلك على المركز الثالث في قائمة الإيرادات، يسبقه فيلمي «العميل صفر» بطولة أكرم حسني والذي حقق أمس 802 ألف جنيه، و«وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، والذي حقق إيرادات 507 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أفلام كريم عبدالعزيز من الأعلى إيرادات في السينما المصرية

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي نحو 123 مليون جنيه، وذلك خلال 8 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، وتصدر قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

ويعد الفيلم من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وينضم إليه فيلمي كيرة والجن والفيل الأزرق 2، وذلك حسب الدفراوي.

قصة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي من خلال إبراهيم الروبي ويجسد دوره كريم عبدالعزيز الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية هادئة بعيدًا عن الزحام والاختلاط بالبشر، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجئ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.