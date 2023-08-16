الجيش الروسي يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر وباء جديد عالميا

قال الفريق إيجور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إنَّ مكتب سياسة التأهب والاستجابة للجائحة الذي تأسس في الولايات المتحدة يوليو 2023، يُخطط لوباء جديد من خلال تنفيذ طفرات فيروسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «تاس» الروسية.

مكافحة التحديات البيولوجية

وأضاف كيريلوف، في تصريحات اليوم، أنه من المتوقع أن تكون هذه الوكالة الجديدة مسؤولة عن رسم مسار وتنسيق الإجراءات لمكافحة التحديات البيولوجية المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى حالة طوارئ عالمية أخرى.

وتابع: «لا نستبعد أنَّ الولايات المتحدة قد تستخدم ما يسمى بالتكنولوجيات الدفاعية لأغراض هجومية، وكذلك للحوكمة العالمية، من خلال خلق حالات أزمات ذات طبيعة بيولوجية».

ابتكار لقاحات وأدوية لوقف الفيروسات ومتغيراتها

وأوضح «كيريلوف»، أنَّ أولويات المكتب تشمل العمل على ابتكار لقاحات وأدوية لوقف الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيًا، بالإضافة إلى إدخال تقنيات الإنتاج الحيوي المتقدمة.

وخلص كيريلوف إلى أن المكتب سيرأسه المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، والمدير الأول للأمن الصحي العالمي والدفاع البيولوجي في مجلس الأمن القومي، اللواء المتقاعد بالقوات الجوية بول فريدريش.