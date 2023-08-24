«أبو هشيمة» عن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»: شهادة ثقة من المجتمع الدولي

ثمّن النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ما أعلنه تجمع البريكس عن انضمام مصر لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، وهي واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم.

إعلان مجموعة البريكس دعوة مصر لعضويتها

وأوضح النائب أحمد أبو هشيمة، في بيان، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، يعد فرصة ثمينة لزيادة معدلات التبادل التجاري نظراً لأن هذه المجموعة تمثل 30% من الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحقق المزيد من التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وبشكل خاص في فكرة تخفيف الطلب على الدولار في عملية الاستيراد، واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني.

«أبو هشيمة»: عضوية البريكس شهادة ثقة من العالم لمصر

وأكد «أبو هشيمة»، أن عضوية مصر الكاملة في مجموعة البريكس بداية من عام 2024 تعد تتويجاً للمرحلة السابقة من العمل البناء وما اتخذته مصر من خطوات لتقوية جسور الثقة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن أنها شهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.

وأضاف أبو هشيمة، أن انضمام مصر للبريكس يكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادي، ولا سيما أن هذه المجموعة تستحوذ على 32% من اقتصاد العالم وتستحوذ أيضًا على 18%؜ من التجارة الدولية، الأمر الذي سيساهم في تحرر مصر من الضغط الدولاري في عملية الاستيراد.