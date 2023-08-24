«خطة النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يجذب الاستثمارات ويوفر العملة الصعبة

أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومستشار مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، بخطوة انضام مصر لدول «بريكس» والتي أعقبت لنضمامها لبنك التنمية التابع له.

ماهي مكتسبات مصر من قمة بريكس؟

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن انضمام مصر لدول بريكس سيحقق العديد من المكتسبات الاقتصادية، أولها تخيف الضغط على العملة الصعبة بإعتبار أن دول بريكس تسري المعاملات التجارية فيما بينها بالعملة المحلية لكل دولة، فمثلا مصر تستورد القمح والحبوب الغذائية من روسيا بالدولار، فالانضام لبريكس يجعل التعامل بالعملة المحلية ويصبح استيراد القمح من روسيا بالجنيه المصري، ما يوفر العملة الصعبة وترشيدها لمحاور أخرى.

لجنة الخطة والموازنة

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: «من ضمن المنافع التي يمكن أن نحققها من انضمام مصر للبريكس هي جذب استثمارت الدول الأعضاء في القمة نحو المناخ الاستثماري المصري، وذلك بعد أن استطاعت الدولة المصرية أن تعزز البنية التحتية المصرية من خلال المشروعات القومية التي جرى تشييدها على مدار السنوات العشر الأخيرة».