إجراء أكثر من 500 عملية جراحية بقسم العيون في مستشفى بنها التعليمى

أعلنت مستشفى بنها التعليمي عن توافر عدد كبير من خدمات المواطنين والمرضى بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، حيث أصدرت بيانا كشفت فيه عن قائمة الخدمات التي يجرى تقديمها المترددون على المستشفى من المواطنين والمرضى.

خدمات العيادة الخارجية لكي وجراحة العيون ببنها التعليمي

أوضح بيان مستشفى أن خدمات العيادات الخارجية لقسم طب وجراحة العيون بمستشفى بنها التعليمي كالتالي الكشف الطبي لجميع الفئات العمرية في العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة، والكشف الطبي والمتابعة لمرضى اعتلال شبكية العين مع نخبة من أكفأ أطباء واستشاري أمراض شبكية العين.

- خدمة الفحص الشامل والكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين بسبب داء السكري، بالتنسيق مع أطباء الباطنة في عيادات الباطنة ومتابعة السكر بالمستشفى.

- الكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

- الكشف الطبي لمرضى ارتفاع ضغط العين المياه الزرقاء، مع قياس ومتابعة ضغط العين بأحدث الأجهزة.

- صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادة الخارجية بالتنسيق مع أطباء صيدلية العلاج المجاني.

- صرف علاج ضغط العين لمرضى ارتفاع ضغط العين المياه الزرقاء بالتنسيق مع أطباء صيدلية نفقة الدولة الموجودة بالمستشفى.

خدمات وحدة فحوصات أمراض العين ببنها التعليمي

أوضح البيان أن من ضمن خدمات قسم جراحة وكب العيون ببنها التعليمي كالتالي :

- خدمة الأشعة المقطعية على مركز الإبصار بالماسح الضوئي OCT.

- قياس قوة عدسة العين biometry and IOL calculation

- خدمات وحدة الليزر.

خدمات وحدة الليزر بقسم طب وجراحة العيون

أضاف البيان أن خدمات وحدة الليزر بقسم طب وجراحة العيون بمستشفي بنها التعليمي كالتالي :

مسح عدسة العين بعد عمليات المياه بالبيضاء باستخدام جهاز الياج ليزر YAG laser posterior capsulotomy -

علاج ارتفاع ضغط العين «المياه الزرقاء» الناتجة عن زاوية العين المغلقة باستخدام الياج ليزر YAG laser peripheral iridotomy for angle closure glaucoma-

علاج أمراض الاعتلال الشبكي السكري باستخدام جهاز الأرجون ليزر Argon laser retinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy

أضاف بيان مستشفى بنها التعليمي أنه تم إجراء أكثر من 500 عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار مع نخبة من أمهر جراحي العيون والشبكية والجسم الزجاجي، حيث أجريت عمليات إزالة المياه البيضاء بأحدث الأجهزة وزرع أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكية والألمانية، بنظام العلاج على نفقة الدولة ونظام التعاقد مع التأمين الصحي.

أضاف البيان أن خدمات العمليات الجراحية شملت عمليات الحقن داخل العين، لعلاج ارتشاح مقلة العين، بنظام العلاج على نفقة الدولة، وعمليات إزالة ظفرة العين بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة الزوائد الجلدية والأكياس الدهنية.

وأوضح البيان انه للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة يرجى إحضار صورة من الرقم التأميني من أقرب مكتب للتأمينات، وصورة شخصية، وصورة البطاقة الشخصية