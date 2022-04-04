«حياة كريمة» تتكفل بعمليات جراحة العيون لغير القادرين بمستشفى خيري

خطوة جديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في رفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم، وتواصلت المبادرة مع الدكتور إيهاب سعد، أستاذ جراحة العيون بمستشفيات قصر العيني؛ لدفع تكلفة العمليات الجراحية لغير القادرين وقوائم الانتظار في مستشفى خيري.

وقال الدكتور إيهاب سعد عثمان، خلال استضافته في برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أيمن مصطفى خلال شهر رمضان المبارك، إنه يعمل في مستشفى خيري منذ 2014، وبدأ في التفكير بتخصيص جزء من وقته في عمل الخير بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها مصر في تلك الفترة.

وأوضح: «خصصنا عيادة مجانية بالجهود الذاتية تستقبل المرضى مجانا ونعطيهم الدواء ونجري لهم الفحوصات والعمليات قدر استطاعتنا، وبجهودنا دي بنساعد في مجالنا ونفسنا الخير يكبر ونحقق أكثر».

مرضى من كل مكان في مصر

«مابنردش حد وعندنا مرضى من كل مكان داخل مصر وخارجها مثل اليمن والسودان والجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وعندنا صندوق تبرع بسيط للمقتدرين» هكذا كان رد الدكتور إيهاب سعد بعدما عرض عليه مقدم برنامج حياة كريمة المساعدة في تحمل تكلفة بعض العمليات الجراحية لغير القادرين الموجودين على قوائم الانتظار.

واتصل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة، ببعض الحالات المنتظرة لموعد العملية، وأخبرهم أن موعد العملية تحدد غدا بدعم من مبادرة حياة كريمة، واستقلبت إحدى الحالات الخبر بفرحة عارمة ودعوات صادقة للدكتور والمبادرة، قائلة: «ربنا يبارك فيكم وشكرا جدا ليكم على دعمكم».

حياة كريمة تتكفل بالعمليات

وأشاد الدكتور إيهاب سعد بخطوة المبادرة في التكفل بحالات العمليات: «فرحة كبيرة جدا لما الناس تحس إن فعلا في حد بيساعدها وبيسأل عليها».