مصر ودول البريكس.. تجارة واستثمار وتحويلات دولارية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حجم التجارة والاستثمار والتحويلات الدولارية بين مصر و«بريكس»، تزامنًا مع إعلان القمة دعوة مصر للانضمام لعضويتها، اعتبارًا من يناير 2024.

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تفاصيل التحويلات الدولارية بين مصر و«بريكس» كالتالي:

31.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و«بريكس».

- 84.7 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بدول «بريكس».

- 891.2 مليون دولار حجم استثمارات دول «بريكس» فى مصر .- 220 مليون دولار بين مصر وجنوب أفريقيا.

- الهند 266 مليون دولار .

- البرازيل 829 ألف دولار .

- الصين 369 مليون دولار .

- روسيا 34.5 مليون دولار .

«بريكس» والعالم.. نمو سريع داخل الاقتصاد العالمي

- 25.7 تريليون دولار حجم اقتصاد «بريكس» صاحبة الدول الأسرع نموًا في العالم.

- 5 دول تضمها «بريكس»، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

25.6% نسبتها في الاقتصاد العالمي.

- 17% نسبتها في التجارة العالمية.

- 40.8% نسبتها من إجمالي سكان العالم.

- 30% نسبة مساهمتها في إنتاج «حبوب العالم».

تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في مصر

ولفت مركز المعلومات إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يمكنها من استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر، والذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.