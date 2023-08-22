حبس مدير شركة خاصة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بــ«الدقي»

ألقت مباحث الدقى القبض على شخصين متهمين ارتكابهما جريمة التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا النشاط، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدير شركة خاصة يتاجر في النقد الأجنبي بالدقي

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقى بالجيزة، يبلغه فيه بالقبض على كل من مدير إداري بمحل في عمر ٤٠ سنة، ومدير بشركة خاصة في عمر ٤٧ سنة، لارتكابهما جريمة التعامل فى النقد الأجنبى.

متهمان يعترفان بالمتاجرة في النقد الأجنبي بالدقي

ذكر الأخطار أنه بمواجهة المتهمين بما هو منسوب لهما، اعترافا أمام العميد عمرو حجازى رئيس قطاع شمال الجيزة، بأرتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بهذا الشأن، وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة، والتى أمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.