خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ«بريكس» تأكيد على نجاح السياسة الخارجية لمصر

أعرب الخبير الاقتصادي عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ترحيبه بقرار قمة «بريكس» بدعوة مصر لعضوية المجموعة الاقتصادية، معتبراً أن ذلك القرار يعكس نجاح السياسة الخارجية لمصر.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن انضمام مصر لعضوية بريكس يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا، وإرادتها حرة، كما أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم في استعادة الدور الريادي لمصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

قمة البريكس المنعقدة في جوهانسبرج

ورحب «قناوي» بقرار قمة البريكس المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، الذي أعلن اليوم، بدعوة مصر، ضمن 6 دول، للعضوية الدائمة في تجمع بريكس، ابتداءً من الأول من يناير من العام 2024.

تجمع بريكس خطوة مهمة

ووصف انضمام مصر إلى تجمع بريكس بأنه خطوة مهمة، ووصفها بالإيجابية للاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها، وتمر بها حركة التجارة العالمية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضاً بسبب رفع الفائدة الأمريكية على الدولار المهيمن على التجارة العالمية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضاً من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد في الدول الأخرى، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلي.

وأضاف «قناوي» أن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز، والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها.

وأشار إلى أن انضمام مصر مع دول الأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا إلى تجمع بريكس سيؤدي إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، وستعطي دفعة جديدة لكل الجهود المشتركة بين دول بريكس، مضيفاً أن التجمع يمثل أملاً جديداً لدول العالم، خاصة دول الجنوب، بعد توسعة عضويته.