هل يصل تأثير عاصفة مكة المكرمة إلى مصر؟.. «الأرصاد» تجيب

ضربت عاصفة قوية أجزاءً من المملكة العربية السعودية، بما فيها مكة المكرمة، والتي شهدت سقوط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب الرياح التي تسببت في اقتلاع اللوحات الإعلانية في الشوارع.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تقول في حديثها لـ«الوطن» إنّ العاصفة التي ضربت أجزاء من المملكة السعودية، سببها تأثر بعض مناطق المملكة بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي على شبه الجزيرة العربية ومنخفض البحر الأحمر.

#شاهد عاصفة رملية عسفان شمال #مكة

الإثنين ٥ صفر ١٤٤٥هـ pic.twitter.com/VLhZYnQWuZ — علي حسن الحربي ( سناب عسفان شمال جدة) (@ali_1404h) August 21, 2023

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدم تأثير هذه العاصفة إلى مصر، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الضغط هنـــــــا.