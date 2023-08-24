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هل يصل تأثير عاصفة مكة المكرمة إلى مصر؟.. «الأرصاد» تجيب

كتب:

أمنية سعيد
05:53 م | الخميس 24 أغسطس 2023
عاصفة مكة المكرمة

عاصفة مكة المكرمة

ضربت عاصفة قوية أجزاءً من المملكة العربية السعودية، بما فيها مكة المكرمة، والتي شهدت سقوط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب الرياح التي تسببت في اقتلاع اللوحات الإعلانية في الشوارع.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تقول في حديثها لـ«الوطن» إنّ العاصفة التي ضربت أجزاء من المملكة السعودية، سببها تأثر بعض مناطق المملكة بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي على شبه الجزيرة العربية ومنخفض البحر الأحمر.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدم تأثير هذه العاصفة إلى مصر، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الضغط هنـــــــا.

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