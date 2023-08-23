مشاهد للسحب الرعدية والرياح الشديدة في مكة والمدينة (فيديو)

حذّر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من استمرار العاصفة الرعدية التي تجتاح أجزاء من البلاد، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشهدت مكة المكرمة منذ ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، وعواصف شديدة، ما أثار الخوف والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم، يشهد حالة من الاضطرابات الجوية، فيما هاجمت عاصفة شديدة مكة المكرمة ليلة أمس، مما تسبب في اقتلاع اللوحات الإعلانية في الشوارع والأرصفة، وتداول عدد من النشطاء مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر قوة العاصفة التي ضربت مكة المكرمة.

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعله صيباً نافعاً ⁧#امطار_مكة⁩ ⁧#مكه_الان⁩ pic.twitter.com/m4r22mnoXV — Ziad Gharbawi (@Zgharbawi) August 22, 2023

وأفصحت الأرصاد السعودية في بيانها اليوم، عن استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة، مصحوبة بزخات من البرد والثلج، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب العديد من المناطق

وأشارت الأرصاد إلى أن من بين هذه المناطق «أبها، أحد، رفيدة، الربوعة، خميس مشيط، عبيدة، ظهران، الجنوب»، بالإضافة إلى الطرق السريعة بين المحافظات السعودية، ومن المتوقع استمرار الحالة المطرية حتى الساعة 11 مساءً.

وأكدت الأرصاد السعودية أن سكان منطقة الباحة يواجهون أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد والثلج، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة لهذه الظروف الجوية، كما تشمل المناطق المتأثرة بهذه الحالة المطرية محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمناطق المجاورة لها.