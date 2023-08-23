عاجل.. خبير أرصاد يكشف تأثير عواصف وسيول مكة على مصر

ضربت موجة من الطقس السيئ مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، وشهدت عواصف رعدية وسقوط أمطار، ما تسبب في اقتلاع اللوحات الإعلانية بالشوارع والأرصفة، وأثار حالة من القلق والخوف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل البعض عن تأثير هذه الموجة على الطقس في مصر.

حالة الطقس في مصر

وقالت الدكتورة منار غانم خبيرة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر بعيدة تمامًا عن الأمطار الرعدية التي تشهدها مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية التي تؤثر على المملكة العربية السعودية مختلفة تمامًا عن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر خلال هذه الفترة.

وتابعت خبيرة الأرصاد، إن الطبيعة الجغرافية والجبلية في المملكة العربية السعودية مختلفة تمامًا عن الطبيعة الجغرافية والجبلية في مصر، فالأمطار الموجودة بالمملكة العربية السعودية جاءت نتيجة كتلة هوائية رطبة على البحر الأحمر مع وجود الجبال على الحدود بين البحر الأحمر والمناطق الغربية بالسعودية، ما أدى لتكوين السحب الركامية الممطرة.

سقوط أمطار رعدية على جنوب سيناء والبحر الأحمر

وأشارت منار غانم، إلى أن مصر تشهد سقوط أمطار خفيفة رعدية في بعض الأحيان، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، ونشاطًا للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على المناطق المفتوحة.

أمطار وسيول في مكة المكرمة

وشهدت مناطق مختلفة من أحياء مدينة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، في بعض مناطق مكة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، كما أنه من المتوقع أن تأتي هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار.