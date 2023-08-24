رئيس خارجية النواب: انضمام مصر لتجمع بريكس تجسيد لقوتها الاقتصادية

أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مصر استطاعت ومن خلال سياستها الخارجية المتوازنة والمتزنة منذ عام 2014، أن تنسج علاقات وثيقة مع مختلف القوى الدولية، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في تجمع بريكس، ما عزز مكانتها الدولية في إطار دبلوماسية التنمية التي انتهجتها مصر في هذا الشأن.

انضمام مصر لتجمع البريكس

وتابع «درويش» أن موافقة تجمع البريكس على انضمام مصر هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بالقاهرة، والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة.

وتابع أن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأشار إلى أن مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ 2016، لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية، فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية مما أهل مصر أن تكون من الاقتصادات الواعدة، وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية .

التعاون الاقتصادي الدولي

واختتم رئيس خارجية النواب بان مصر تسعى لتحقيق التعاون الاقتصادي الدولي على المستوي الثنائي أو متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والسلام للشعوب بمعزل عن سياسات الاستقطاب الدولي في ظل عالم يسوده الاعتماد الدولي المتبادل .