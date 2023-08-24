نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يحضر اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس، بدولة جنوب أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر عضوا دائما في تجمع البريكس اعتبارا من 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء، أنه تقرر أيضا دعوة كل من الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، السعودية والإمارات.