«حماة الوطن»: انضمام مصر لمجموعة البريكس نجاح جديد للاقتصاد

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بانضمام مصر لواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وهي «مجموعة البريكس»، والتي تستهدف تحويل التجارة إلى عملات بديلة سواء وطنية أو إنشاء عملة مشتركة بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات.

حصول مصر على عضوية تجمع البريكس

وأوضح «الهريدي» أن عضوية مصر في تجمع البريكس تمثل نجاحا جديدا للاقتصاد الوطني، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل السياسات الاقتصادية، التي أدت لتحسين مؤشرات الأداء في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن نجاح مصر في الانضمام لهذا التجمع يساهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويل واستثمارات من مصادر مختلفة، بما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن الانضمام لمجموعة البريكس، يعمل على تخفيف هيمنة الدولار، بما يساهم في دعم عمليات الاستيراد الخارجي، لاسيما المواد الخام التي تدعم التصنيع المحلي.

تحسن أوضاع المواطن

وأيد حزب حماة الوطن، كافة المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم، لاسيما في التجمعات الاقتصادية العملاقة، والتي تؤدي في النهاية لتحسين الأوضاع بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين.