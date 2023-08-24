رئيس حزب الحركة الوطنية: انضمام مصر لمجموعة البريكس خطوة جريئة

أعرب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، اللواء رؤوف السيد علي، عن ترحيبه وإشادته بانضمام مصر لمجموعة «بريكس»، مؤكدًا أن الفوائد الاقتصادية المتوقعة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري والعلاقات الدولية.

فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول التكتل

وأشار اللواء رؤوف السيد علي في بيان صادر اليوم، إلى أهمية هذه الخطوة التي تعد تطورًا استراتيجيًا لمصر، إذ تعزز من دورها الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتواصل مع دول التكتل، مضيفًا أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» يعكس تطلعات البلاد لتنويع العلاقات الدولية وتوسيع أفق التعاون مع دول مختلفة.

وأشار إلى أن هذا الانضمام سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز حجم الصادرات وتطوير الصناعات المحلية، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمارات والتجارة. وأكد أن هذه الفرص المتاحة ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل.

انضمام مصر للبريكس

وأثنى على الخطوة الجريئة والحكيمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بالسعي للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، مؤكدًا أنها تعكس رؤية حكيمة لتعزيز مكانة مصر في العالم وتحقيق مصالحها الوطنية.

وختم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الوطنية المصرية بأنه يتطلع إلى مستقبل واعد يتسم بالتعاون والنمو مع باقي الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، وأن هذه الخطوة ستكون لها تأثيراً إيجابياً على مستقبل مصر وتطورها الاقتصادي والاجتماعي.