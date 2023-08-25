كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب بالمحافظات.. المصروفات والتنسيق الداخلي

تضم كلية الآداب العديد من الأقسام العلمية والنظرية بمختلف الجامعات المصرية، كل قسم بها يهتم بدراسة منفصلة لأحد العلوم، ما بين الآثار والإعلام والترجمة والجغرافيا وغيرها، من التخصصات التي يجد بها طلاب الثانوية العامة ضالتهم، ممن لم يلتحقوا بالكلية الأم للتخصص، حيث تقبل طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية علوم ورياضة والأدبية، لذا يٌقبل طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحل التنسيق على الالتحاق بكلية الآداب خاصة أنها تتواجد بكل الجامعات المصرية الحكومية، وبعض الجامعات الخاصة، كما يوجد نظام الانتساب بالعديد من الأقسام النظرية بها.

أقسام كلية الآداب بالجامعات المصرية ومجالات العمل

وتضم مختلف كلية الآداب بجامعات المصرية عدة أقسام تصل إلى 19 قسما، لكل منها مجال عمل منفصل ما بين الصحافة والعلاقات العامة والإذاعة والتلفزيون والترجمة بمختلف اللغات والجغرافيا والمساحة والأثآر والإرشاد السياحي، وغيرها حيث تضم أقسام عدة منها، قسم اللغة العربية، وقسم اللغات الشرقية، وقسم الإعلام، وقسم اللغة اليابانية.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغات والترجمة.

- قسم اللغة الفرنسية

- قسم اللغة الألمانية.

- قسم الفلسفة.

- قسم اللغة الصينية.

-قسم الآثار الإسلامية.

- قسم الإرشاد السياحي.

- قسم الآثار.

- قسم اللغة اليونانية واللاتينية.

- قسم علم الاجتماع.

- قسم علم النفس.

- قسم التاريخ.

-قسم الجغرافيا.

- قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.

برامج كلية الآداب

بينما يوجد أقسام جديدة وبرامج خاصة ببعض الأقسام بعدة جامعات منها جامعة سوهاج، وجامعة المنيا وجامعة كفر الشيخ وجامعة أسوان منها برامج وأقسام:

- المساحة والتخطيط.

- الترجمة الفورية.

- الإذاعة والتلفزيون.

مصروفات كلية الآداب

وحددت الجامعات المصرية مصروفات الدراسة بكلية الآداب بداية من 500 جنيه، للانتظام تصل حتى 1000 جنيه ببعض الكليات للانتساب، بينما البرامج الخاصة تحدد مصروفاتها وفقا للائحة المالية للجامعة التي تعتمد قبل بداية العام الدراسي وقبل التنسيق الداخلي بكلية الآداب، التي تبدأ وفقا للعام الماضي من 3 آلاف جنيه للبرنامج.

التنسيق الداخلي لكلية الآداب

تحتاج بعض الأقسام بكلية الآداب شروط للالتحاق بها بينها المقابلة الشخصية ومجموع اللغات بالثانوية العامة ودرجة اللغة العربية منفردة، واللغة الإنجليزية منفردة فضلا عن المجموع الكلى بالثانوية العامة، حيث يرتفع تنسيق بعض الأقسام عن التنسيق العام لكلية الآداب، مثل أقسام، الإعلام والترجمة واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.ويتم إعلان الحد الأدنى للتنسيق الداخلي بكليات الآداب قبل بداية العام الدراسي عقب الانتهاء من التنسيق العام للكلية.