تنسيق معاهد الهندسة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.. الحد الأدنى 61.4%

أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة الحدود الدنيا لمعاهد الهندسة ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، والتي شملت نحو 28 معهدا على مستوى المحافظات.

تنسيق معاهد الهندسة المرحلة الثانية

وجاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق الأعلى في تنسيق معاهد الهندسة للمرحلة الثانية بمجموع 301.5 بنسبة 73.5% لطلاب الشعبة الهندسية، فيما جاء معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الأقل في درجات القبول بمجموع 252 بنسبة 61.4%، وتشمل قائمة المعاهد التالي:

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5 درجة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 286

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 281

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276

- المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر 275.5

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 273.5

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273

- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 273

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 264

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس 260.5

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259

- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 259

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5

- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 258

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252