لطلاب الشعبة الأدبية.. معاهد متخصصة في اللغات بتنسيق المرحلة الثالثة

دائما الكليات الخاصة باللغات، تكون محط أعين طلاب الثانوية العامة، في الالتحاق بها بعد ظهور النتيجة، لكن تحقيق الأحلام عادة ما يقف أمامها المجموع الذي يحدد الدخول للكليات أم لا، وبعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، وعدم وجود كليات خاصة باللغات في المرحلة الثالثة، يلجأ الطلاب إلى المعاهد المتخصصة.

المعاهد بدائل للكليات بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية

ويسعى طلاب الشعبة الأدبية، للالتحاق بإحدى الكليات الخاصة باللغات، خاصة أنها تعد من أهم الكليات في الشعبة الأدبية، وعند عدم التوفيق في الالتحاق بها، يبحثون عن البدائل لها من المعاهد.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الخاصة باللغات، المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك وفق تنسيق العام الماضي، إذ قبلت الطلاب من مجموع 50%، حسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معاهد لغات معتمدة في تنسيق المرحلة الثالثة

المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر

معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية بالمقطم

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

المعهد العالي للغات بالمنصورة

معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

معهد المنيا العالي للغات

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان