سيد صادق لـ«الوطن» بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما: ذكرى طيبة لأحفادي

أعرب الفنان سيد صادق، عن سعادته البالغة بتكريمه في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: «فكرة هذا المهرجان جيدة للغاية، لاسيما وأنه تنظيم مُشترك بين نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، موجهًا الشكر والتقدير للقائمين على هذا الحدث الفني الضخم.

سيد صادق: سعيد بتكريمي في مهرجان القاهرة للدراما

وقال الفنان سيد صادق، لـ«الوطن»: «سعيد أن يتم تكريمي في مهرجان القاهرة للدراما، بعدما قضيت نحو خمسين عامًا في الحقل الفني، وقدّمت طوال تلك السنوات العديد من الأعمال، التي حظيت بردود فعل واسعة، أشعر وأنني تركت بصمة في الوسط الفني».

واعتبر سيد صادق: «هذا التكريم، سيكون ذكرى طيبة لعائلتي وأحفادي وأصدقائي، بأنني عملت في الوسط الفني لنحو 5 عقود، وتركت بصمة فنية ولو بسيطة»، مُشيدًا بوجود الفنان يحيى الفخراني، على رأس مهرجان القاهرة للدراما، واصفًا إياه بقوله: «راجل خلوق ومحترم، وأتمنى أنّ يستمر في رئاسة المهرجان لسنواتٍ طويلة».