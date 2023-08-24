العلمين الجديدة تستعد لاستقبال ضيوف «مهرجان القاهرة للدراما» (صور)

تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وتستعرض «الوطن» التجهيزات والاستعدادات النهائية لحفل توزيع الجوائز، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة.

ويضع القائمون على التنظيم، اللمسات الأخيرة على الديكور والإضاءة والبانرات، قبل بدء توافد الفنانين على «الريد كاربت».

ويشهد حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، تكريم العديد من نجوم الفن، كما سيتم منح الجوائز للفائزين عن أعمالهم التي عرضت على مدار العام.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد جهودها الكبيرة بمهرجان القاهرة للدراما، قائلًا لـ«الوطن»: «الشركة المتحدة تُقدم جهد عظيم ومشكور».

وأضاف أشرف زكي: «الحقيقة إننا كنا في أشد الحاجة لتنظيم هذا المهرجان الذي ولد كبيرًا.. كل الشكر لمن ساهم في خروجه بهذا الشكل».