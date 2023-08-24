«القاهرة الإخبارية»: انطلاق مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين اليوم

رصدت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آخر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، قائلة إن مهرجان العلمين على مشارف الانتهاء بعد إقامة أجندة ثرية من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، إذ نشهد اليوم حفلا غنائيا مختلفا للفنانين محمود الليثي ومحمد عدوية ومسلم.

انتهاء تجهيز حفلات اليوم

وأضاف «عجيزة» خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «صباح جديد»، تقديم شيرين عسان عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «جرى الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بحفل الفنانين محمود الليثي ومحمد عدوية ومسلم اليوم، وتقريبا نفدت التذاكر»، مؤكدة إتمام التنظيم على أعلى مستوى بالشراكة مع كبرى شركات التنظيم والحفلات الدولية، فالمسرح على استعداد تام لاستقبال الزوار من كل دول العالم.

وتابعت: «نشهد غدا حفلا غنائيا مختلفا للباند شارموفرز، بينما السبت المقبل من المقرر إقامة حفلا للباند كايروكي الذي له جمهور كبير خاصة من الفئة العمرية الشبابية».

انطلاق مهرجان القاهرة للدراما

ونشهد اليوم انطلاقا مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الاستثنائية، ليس فقط لإقامتها في العلمين بل أيضا بسبب إتاحة فرصة لاستفتاء الجمهور، والاحتفال بمرور 60 عاما على إذاعة أول عمل إذاعي درامي مصري.