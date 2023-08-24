تامر حسني مفاجأة حفل مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة الليلة

أزاحت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، عن مفاجأة جديدة لجمهورها، قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل توزيع جوائز الدورة الثانية، التي تنطلق مساء اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، إذ أعلنت عن مُشاركة الفنان تامر حسني، في الفاعليات.

تامر حسني يحيي حفل مهرجان الدراما

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنّ تامر حسني، سيُحيي الحفل الليلة، وذلك وسط مفاجآت عديدة، سيتضمنها المهرجان، الليلة.

ويأتي حفل تامر حسني، في مهرجان القاهرة للدراما، بعد أسابيع قليلة من النجاح الضخم الذي حققه في مهرجان العلمين، الذي يُقام في مدينة العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة DMC، قد كشفت صباح اليوم الخميس، عن وجود مفاجآت، بخلاف حفل تامر حسني في مهرجان القاهرة للدراما، إذ سوف يستمتع الجمهور بمتابعة Fireworks للفنان أحمد عصام، الذي صرح بأنه سيستخدم الأبراج الشاطئية والعلمين في عمله، ومن ثم ختم اليوم بأمسية شعبية مع المطرب محمود الليثي والفنان مسلم.