مدبولي: توسيع عضوية البريكس يجعله أكثر فعالية.. ومصر تسعى أن تكون مؤثرة فيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم تنعكس آثاره وتداعياته على الدول النامية بشكل كبير، مضيفا أنه يرحب بالخطوة التى أقرها تجمع البريكس اليوم تجاه توسيع عضويته والتى نثق في أنها ستجعل التجمع أكثر فعالية وقدرة على التعبيرعن رؤاه على الصعيد الدولي.

وأوضح «مدبولي» خلال كلمته في ختام قمة تجمع البريكس، أن مصر حرصت خلال السنوات الماضية على توثيق علاقتها مع تجمع لبريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة التى عقدت في إطار صيغة بريكس بلس، كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد في 2021، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون مصر عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التى تعاني منها الدول والتى تتطلب تكثيف التعاون المشترك.