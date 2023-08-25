سيد صادق بعد تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما: لم أعتزل ولا أعرف من روج للأمر

شائعات عدّة، أثيرت حول الفنان سيد صادق، خلال الفترة الأخيرة، حول اعتزاله عالم التمثيل بشكلٍ نهائي، بعد عقودٍ طويلة في الحقل الفني، حيث جاء ذلك نظرًا لابتعاده عن الساحة والأضواء بشكلٍ عام، منذ عدة سنوات.

الفنان سيد صادق نفى ما يُثار مؤخرًا حول اعتزاله التمثيل، مؤكدًا لـ«الوطن»، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة: «لم أتخذ هذا القرار إطلاقًا، ولا أعرف من روج لتلك الشائعة».

وأوضح: «ابتعادي عن الشاشة طوال السنوات الأخيرة يرجع إلى رغبتي في العودة بعمل فني مميزة، بما يتناسب مع عُمري ومشواري الفني بشكلٍ عام.. لا زلت عضوًا عاملًا بنقابة المهن التمثيلية، ولي الشرف بذلك».

تكريم سيد صادق في مهرجان القاهرة للدراما

وكان الفنان سيد صادق، قد نال تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الخميس، وذلك في ظهور استثنائي له، حيث إنه بعيدًا عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات.