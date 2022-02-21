سيد صادق يروي تفاصيل إصابته بالعصب السابع على يد شريهان

تصدر اسم الفنان سيد صادق والفنانة شريهان محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حلول الأول ضيفا على برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة؛ للحديث عن مشواره الفني.

سيد صادق: شريهان صفعتني 3 مرات في فيلم خلي بالك من عقلك

قال الفنان سيد صادق، إن صفعة شريهان له في الفيلم الشهير «خلى بالك من عقلك»، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، تعد أصعب مشهد فني له طيلة مشوار حياته السينمائي، معلقا: «أخدت قلم خلال المشهد وتم إعادته 3 مرات، وكان قلم جامد جدا وشريهان كانت في منتهى الجدية لأن شخصيتها كانت تستلزم ذلك، وأخذت القلم بجد وجالي بعدها العصب السابع ولازلت أعاني منه».

أشار إلى أن أصعب الأعمال الفنية والسينمائية التي قدمها خلال مشواره، فيلم «3 على مائدة الدم»، بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين، الذي عرض في ثمانينيات القرن الماضي، وجسد خلاله دور مدمن، واحتاج إلى معرفة ما يفعله المدمنون حتى يقدمه بصدق.

سيد صادق: عادل إمام ابن بلد

وكشف الفنان سيد صادق خلال الحوار، عن أن بدايته في عالم السينما والدراما كانت خلال أيام المدرسة، مشيرا إلى أنه كان صديقا للفنان الراحل نور الشريف، ولكنه لم يدخل مثله معهد التمثيل نظرا لانشغاله مع أسرته في أعمال تجارية خاصة بالعائلة قائلا: «أنا من صغري بتاع تجارة، وكنت بستورد مع أسرتي قطع غيار، وبتاجر في السيارات، ولكني أعشق التمثيل وهو هواية».

وأشار سيد صادق إلى أن السبب الرئيسي وراء حصره في أدوار الشر، يعود إلى أن شكله والهيئة الجسمانية كانت السبب الرئيسي في ذلك.

وعن حبه للعمل مع الفنان الكبير عادل أمام، قال: «دائما ما يتحدث الزعيم عني بشكل جيد، ودائما ما يتعاقد معي في أعماله لأنه ابن بلد ويحب أصدقاءه للغاية».