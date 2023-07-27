وزير التجارة المجري: صفقة 1350 عربة سكة حديد علامة مضيئة في التعاون مع مصر

أعرب بيت سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري عن تقديره لصفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب التي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون مع مصر، مؤكداً على التزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات.

وأكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنه تم التباحث مع الجانب المجري حول سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وخاصة في توطين صناعة العربات الجاري الاتفاق على توريدها لهيئة السكك الحديدية بنسبة توطين تصل إلى 94% وعلى أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

توطين صناعة النقل في مصر

وأوضح التقرير أهمية هذه الخطوة خاصة أنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة فى مصر بجميع أنواعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق لأحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل كما أكد وزير الخارجية والتجارة المجري على الدعم الكامل من الجانب المجري لتوطين صناعة النقل في مصر لتكون قاعدة صناعية لصناعة عربات السكك الحديدية للانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط والدول العربية والافريقية ليجسد هذا التعاون احد نماذج التعاون الناجح بين الجانبين.

التعاون بين مصر والمجر في هندسة السكة الحديد

كما نوه التقرير إلى أنه تم مناقشة سبل التعاون في مجال إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر والتدريب على احدث نظم التكنولوجيا.