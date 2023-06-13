وزير التجارة والصناعة: 200 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية في العراق

ألقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري العراقي، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بالبلدين.

وفي مُستهل كلمته، رحَّب وزير التجارة والصناعة بالوفد الرسمي من دولة العراق الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر في إطار انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مُعربًا عن سعادته بحضور رجال الأعمال العراقيين المشاركين في مُنتدى الأعمال المصري العراقي، والذي يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي الجانبين.

علاقات تاريخية وثيقة

وخلال كلمته، أكَّد «سمير» أن مصر والعراق تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن كلتا الدولتين تنحدران من حضارات قوية ومؤثرة امتدت آثارها عبر التاريخ، مُضيفًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، ما يجعل العلاقات بينهما نموذجًا يُحتذى به للعلاقات بين الأشقاء، وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادَل وتوافق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد لتعكس الترابط التاريخي بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر والعراق، وبما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات متميزة لصالح الشعبين الشقيقين، وكذا الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء.

حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق

وأشار «سمير» إلى أنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين قد وصل إلى حوالي 500 مليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم، وهناك فرص كبيرة ومتنوعة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، لفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في العراق بلغ نحو 200 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في مصر حوالي 500 مليون دولار، مؤكدًا في هذا الصدد أنه يمكن للجانبين زيادة حجم استثماراتهما بما يعظِّم من فرص التعاون ويدعم الاقتصاد الوطني في كلتا الدولتين.

كما لفت الوزير إلى أن عقد منتدى الأعمال المصري العراقي يأتي في مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين؛ حيث تولت حكومة جديدة مقاليد الحكم في العراق، وتسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول، خاصةً الدول الشقيقة وعلى رأسها العراق، موضحًا أن التعاون الثلاثي بين مصر، والعراق، والأردن يُعد فرصة نموذجية لتطوير التعاون التجاري والصناعي الاستثماري بين الدول الثلاث، مما سيعمل على رفاهية شعوبها.

إعادة تأهيل المصانع العراقية

وتابع، بأن هناك عديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين؛ منها تأهيل المصانع العراقية المملوكة للدولة، والتعاون والاستثمار الصناعي المشترك في إطار التكامل الصناعي لمبادرة التعاون الثلاثي، وتنفيذ برنامج (النفط مقابل الإعمار)، وإعادة تشغيل فرع بنك الرافدين في القاهرة، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتنوعة الأخرى.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بنجاح أعمال المنتدى، وأن يخرج بنتائج ملموسة، وأفكارٍ لمشروعات يمكن تنفيذها بشكل سريع ولها مردود إيجابي على البلدين.