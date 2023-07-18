مصطفى زمزم: تدشين «التحالف الوطني» غيّر واقع الجمعيات الأهلية بمصر

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن أكثر من 200 عام مرت على العمل الأهلي في مصر، لم تتعاون فيه كبرى الجمعيات، مؤكدًا أن هذا الأمر تغير بعد تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا أنه على مدار 16 شهرا جرى عقد جمعيات متتالية شهرية، وأحيانا تكون أسبوعية داخل الغرفة المركزية للتحالف من أجل استراتيجية موحدة.

جمعيات ومؤسسات التحالف تعمل على التنسيق فيما بينها

وأوضح زمزم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جمعيات ومؤسسات التحالف، تعمل على التنسيق فيما بينها، والعمل وفقا لقاعدة بيانات موحدة منعا من ازدواجية تقديم الخدمات للمستحقين.

وأشار إلى أنه كان هناك ازدواجية قبل تدشين التحالف، مؤكدًا أنه كان هناك تكرار في البيانات نسبته 40%، أي أن 40% يستفيدون 5 أو 6 مرات، بينما تُحرم أسرٌ كثيرة من الخدمة تماما، لافتًا إلى أنهم في التحالف عملوا على تبادل الخبرات مع بعضهم البعض، لأن بعض الجمعيات لديها ميزة نسبية في تقديم الخدمات الطبية، ويمكن لبقية الجمعيات أن تطلع عليها وتستفيد منها، وهناك جمعيات أخرى يمكنها تسويق منتجات الحرف اليدوية لها، وبالتالي فإن التحالف الوطني يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين جميع المؤسسات التنموية.