مصطفى زمزم: رقابة مباشرة من رئيس الجمهورية على أعمال التحالف الوطني

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يضم جمعيات تعمل في تخصصات مختلفة، وهناك رقابة مباشرة من الرئيس على أعمال التحالف.

زمزم: 5600 مقر للتحالف الوطني للعمل الأهلي

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إنه يوجد 5600 مقر للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في المحافظات على مستوى الجمهورية.

زمزم: لدينا قاعدة بيانات قوية

وواصل: «نحن وسطاء وأمناء على أموال المتبرعين، ولدينا قاعدة بيانات قوية، إذ يوجد أن أكثر 40% من قواعد بيانات التحالف متكررة عند البعض، وندرك جيدًا المستفيدين بشكل فعال».

واستطرد: «الجهود والنوايا طيبة وجيدة وكل يعمل في مجاله، وهناك نعمل في إطار استراتيجية واحدة وهدف واحد، بهدف القضاء على الفقر، والتمكين الاقتصادي والمشروعات الفردية، وهناك خريطة متكاملة أمام التحالف الوطني»