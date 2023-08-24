إلهام شاهين: مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة ترويج سياحي لمصر

أعربت الفنانة الهام شاهين، عبر برنامج «بحب الإذاعة» على «نغم إف إم» عن سعادتها باهتمام الدولة بصناعة الدراما، ذات التأثير القوي على الجمهور المصري والعربي، مؤكدة أهمية الحفاظ على الريادة المصرية في الدراما.

مشاركة كل الأعمال الدرامية في المهرجان

وأكدت إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما، عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة شافكي المنيري، أنها شاركت مع زملائها أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان بعض الآراء والمقترحات؛ ولكن تكمن صعوبة الحدث هذا العام في مشاركة كل الأعمال الدرامية وليس اقتصارها على مسلسلات رمضان كما يحدث سنويًا، مشيرة إلى أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً لمشاهدة كافة الأعمال المعروضة على مدار العام.

مهرجان القاهرة للدراما يحتفل بالأصالة

وأضافت الفنانة الهام شاهين أن مهرجان القاهرة للدراما يحتفل بالأصالة والعراقة في الدراما المصرية، كذلك يحتفل بالتطور والحداثة في مدينة العلمين، المعلم السياحي الرائع، مؤكدة أن المهرجانات ليست فقط دعاية فنية، ولكن تعتبر دعاية سياحية لبلدنا الجميلة مصر.