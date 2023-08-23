إلهام شاهين تكشف معايير تقييمها للمسلسلات المشاركة بمهرجان القاهرة للدراما

قالت الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، إنّ: «مسألة تقييم المسلسلات المُشاركة، ستكون صعبة للغاية»، نظرًا لأن اللجنة تضم كلا من الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج جمال عبد الحميد، والكاتب عبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي.

أسباب صعوبة تقييم الأعمال المُشاركة في الدورة الثانية

وأضافت شاهين، لـ«الوطن»، أن «صعوبة تقييم الأعمال المُشاركة في الدورة الثانية، ليست فقط بسبب الخبرات الضخمة التي يتمتع بها أعضاء لجنة التحكيم، ولكن لوجود عدة أعمال تستحق الفوز في المهرجان، إلا أن عدد الجوائز يكون محدودًا للغاية، ويكون مسلسلا واحدا لكل فئة، لذلك تكون اللجنة في حيرة شديدة طوال الفترة التي تسبق المهرجان، وهذه الصعوبة الأكبر التي تواجهنا في الكواليس، لذلك نستغرق وقتًا في التفكير والمُشاهدة لحين الاستقرار على الأفضل».

ليس شرطًا أنّ يكون المسلسل الأفضل قد تصدر محركات البحث

واستعرضت المعايير التي تعتمد عليها في مسألة تقييم المسلسلات، لعل أبرزها جودة العمل نفسه على مختلف المستويات ومدى قيمته الفنية، «ليس شرطًا أنّ يكون مسلسل تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، فيكون هو الأفضل، لا إطلاقًا»، لافتة إلى استحداث فئة جوائز جديدة في تلك الدورة المُرتقبة، وهي خاصة بتصويت الجمهور، «جوائز الجمهور لا تقل أهمية عن جوائز لجنة التحكيم».