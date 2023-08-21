إلهام شاهين لـ«الوطن»: أتمنى كل فناني مصر يحضروا مهرجان القاهرة للدراما

دعت إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، زملاءها في الوسط الفني، لحضور فاعليات الدورة الثانية، التي ستنطلق يوم 24 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، حتى وإنّ لم يكن الفنان ليس مُشاركا بعمل درامي، وذلك من منطلق التواجد في احتفالية خاصة بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية.

إلهام شاهين: أتمنى من كل الفنانين الحضور

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»: «نحن سنحتفل بكل شخص قدّم أعمالا درامية على مدار الستة عقود الماضية، لذلك أتمنى من كل الفنانين الحضور والتواجد، لاسيما ونحن كفنانين مصريين كنا سببًا رئيسيًا في نجاح بعض المهرجانات العربية الأخرى، فواجب علينا أنّ يكون تواجدنا في مدينة العلمين يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن الأولويات».

وشددت الفنانة على أنّ «هذه الدورة استثنائية للغاية، بسبب الاحتفال بمرور 60 عامًا على أول مسلسل مصري، كما ذكرت، لذلك تُقام في مدينة العلمين، باعتبارها أحدث مدينة مصرية، ومن أجمل المدن الساحلية في العالم، كما أعتبر أنّ هذه الاحتفالية ليست تقتصر على الدراما المصرية فحسب بل الدراما العربية أيضًا، خاصة وأنّ الدراما المصرية هي الأساس ولها الريادة في المنطقة كلها، وكانت لها الفضل في تعليم الشعوب العربية للهجة المصرية، من خلال مُشاهدة مسلسلاتنا، حيث كانت الأسرة العربية تتجمع حول التليفزيون لمُتابعة المسلسلات».