إلهام شاهين عن مهرجان القاهرة للدراما: تشرفت بعضويتي في لجنة التحكيم

أعربت الفنانة الهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بانضمامها للجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، في دورتة الثانية المقام في مدينة العلمين الجديدة.

وكتبت شاهين قائلة: «أتشرف بعضويتي في لجنة تحكيم مهرجان الدراما.. مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج جمال عبد الحميد والكاتب عبد الرحيم كمال والناقد طارق الشناوي.. مبروك مقدما لكل الفائزين بالجوايز والمكرمين.. سنحتفل معا جميعا بمرور 60 عاما على الدراما المصرية التي أسعدت الجمهور العربي وأثرت فيه على مدى هذه السنوات».

وأضافت قائلة: «سيكون الحفل يوم 24 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة.. أجمل منطقة سياحية بالساحل الشمالي المصري.. لنجمع بين الفن والثقافة والجمال والسياحة والبهجة.. بحب الفن وأهل الفن.. وبحبك يا مصر يا أم الدنيا».