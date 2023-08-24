نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: قائد فاجنر قد يكون قُتل خارج الطائرة

قال هينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، إن هذه الأحدث المتزامنة تطرح الكثير من الافتراضات، منها أنه قد لا يكون قائد فاجر يفجيني بريجوجين قتل داخل الطائرة المحترقة، وأن الطائرة تم استهدافها من داخل الأراضي الروسية.

المراقبين توقعوا أن بريجوجين سوف تتم تصفيته

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن معظم المراقبين لهذه الأحداث توقعوا أن بريجوجين سوف تتم تصفيته في وقت ما.

ونوه إلى أن بريجوجين تحرك داخل روسيا عسكريا، وقتلت قواته جنودا روسيين، وحصل اشتباك مع الجيش الروسي، وهذا يعد خيانة لا يمكن التسامح فيها بالنسبة للجانب الروسي، والعالم أجمع الآن ينتظر نتائج التحقيقات، ولا نتوقع أن تعلن روسيا الحقيقة لكن سنرى كيف ستدير هذه التحقيقات.

بوتين لا يمكن أن يغفر

ولفت إلى أن بوتين أعلن أمام الإعلام وجود اتفاقات مع بريجوجين، وأن مسألة الانقلاب انتهت، لكن في الحقيقة أن بوتين لا يمكن أن يغفر أو يسامح ما قامت به ميليشيا فاجنر أو الخيانة العظمى من جانب بريجوجين.