القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن الجيش الروسي دمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

تدمير 4 مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة

وقالت الدفاع الروسية: «تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة في مقاطعة خيرسون، ومقاطعة خاركوف، وفي دونيتسك، ومقاطعة دنيبروبتروفسك».

إسقاط 3 طائرات مُسيّرة أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مُسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وواحدة أخرى فوق منطقة كالوجا الأكثر قربًا من موسكو.