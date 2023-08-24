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القاهرة الإخبارية: البنك المركزي التركي يرفع الفائدة 7.5% مرة واحدة

كتب:

هانى حسن
03:47 م | الخميس 24 أغسطس 2023
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

قرر البنك المركزي التركي، اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 17.5% إلى 25%، لتأتي الزيادة في سعر الفائدة بواقع 7.5% مرة واحدة، والذي جاء أعلى بكثير من توقعات الخبراء والمحللين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن موقع «جزيته دوار» الإخباري التركي.

البنك المركزي التركي: تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن

وقال البنك المركزي التركي في بيان، إنه قرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعاته والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.

وأضاف: «تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم مستمر في الارتفاع، ويعد المسار القوي للطلب المحلي، وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والجمود في تضخم الخدمات، واللوائح الضريبية هي من العوامل المحددة لهذا التطور».

وأكمل: «إضافة إلى هذه العوامل، فإن تدهور توقعات التضخم وسلوك التسعير فوق المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الوقود يشير إلى أن التضخم سيظل قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات في تقرير التضخم في نهاية العام، ومع ذلك، يتوقع المجلس أن ينخفض ​​معدل التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقرير، مع تأثير خطوات التشديد النقدي».

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بقلم هانى حسن