«مدبولي»: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية بشأن المجالات التى ترى أهمية التركيز عليها بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، مثل ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التى تواجهها الدول النامية اليوم وهي أزمة الغذاء وتبعاتها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل الدولي والإقليمي متعدد الأطراف، بما يلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير الزراعة والصناعة وتحسين البنية التحيتة في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة.

وأضاف«مدبولي» خلال كلمته في ختام قمة تجمع البريكس، أن مصر مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة ازمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر انصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط ووضع أليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.