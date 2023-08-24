مشيرة خطاب: انضمام مصر للبريكس يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد

أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنضمام مصر لمجموعة بريكس مشيرة إلى أنها تؤكد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التنافسية في السنوات المقبلة.

انضمام مصر إلى مجموعة بريكس

وقالت السفيرة مشيرة لـ«الوطن» إن انضمام مصر الي مجموعة البريكس خطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الإضافة إلى هذا التجمع الذي يمثل أكثر من 55% من الاقتصاد العالمي وتكمن أهميته في تحقيق التنوع في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هذه العضوية سوف تزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقق التنوع في علاقات مصر الخارجية وخاصة الشق الاقتصادي منها.

قمة بريكس 2023

جدير بالذكر أن بعض الدول طالبت بالانضمام لقمة بريكس 2023 بشكل رسمي وهي الإمارات والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.