بعد انضمام 6 دول جديدة.. هل توقف عملة البريكس ارتفاع سعر الدولار؟

يتساءل البعض عن دور عملة البريكس في وقف هيمنة الدولار الأمريكي وذلك بعد قبول تجمع دول بريكس انضمام 6 دول إليه أبرزها مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين.

عملة البريكس توقف هيمنة الدولار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد على أعضاء بريكس سواء القدامى أو الجدد التعامل بـ عملة البريكس بدلا من الدولار بالإضافة إلى العملات المحلية، معتبرًا أنهم أمام تحديات كبيرة وسيتوصلوا إلى حل لها.

وكان بوتين قد صرح بضرورة التخلص من الدولار كعملة عالمية، معتبرًا أنها مسألة لا رجعة عنها، مع العمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول «بريكس» أصبحت تخفف من ارتباطها بالدولار.

رئيس قسم السياسية ببنك بريكس: عملة بريكس ستنافس الدولار

وطبقًا لتصريحات إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك بريكس، فأنه من المتوقع أن يجرى إصدار عملة البريكس الرقمية على عدة مراحل، وتتراوح مدة تدشينها ما بين 5 إلى 10 سنوات وستنافس عملة بريكس الدولار الأمريكي، إذ تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم مشهدًا جيوسياسيًا متغيرًا يتحدى الهيمنة التقليدية للغرب.