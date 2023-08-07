«القومي لحقوق الإنسان»: ضرورة إعداد قاعدة بيانات حديثة للفلاحين

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الفلاح في مصر يحتل أهمية كبيرة، لأن مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15% من الناتح الإجمالي.

مبادرات لدعم الفلاح

وأضافت «خطاب»، خلال مؤتمر حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يقوم على حماية حقوق الإنسان، وكافة الحقوق مكفولة لكل مصري بدون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزاعي تمثل 40%.

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات، ومنها مباردة «ازرع» التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة «حياة كريمة» لحماية الفلاح المصري ودعمه.

قاعدة بيانات حديثة

وأكدت «خطاب»، ضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.