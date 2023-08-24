«مدبولي»: البريكس سيمتلك نصف اقتصاد العالم في 2030

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف البريكس أن تكون هناك قيادة متعددة الأطراف من دول العالم الكبيرة والأقطاب الكبري تحقق نوعا من التوازن الذي يحقق المصالح المشتركة للدول وخاصة الدول النامية والناشئة.

سكان العالم

وأوضح مدبولي خلال لقاء له على شاشتي اكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، أنه من خلال التجمع الذي يضم الـ5 دول رئيسية تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بها 40% من سكان العالم ومتوقع بحلول 2030 أن يمثلوا 50% من الناتج المحلي العالمي بما يعني أن البريكس سيمتلك نصف اقتصاد العالم في 2030.