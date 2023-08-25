وزير الطيران المدني يبحث سبل التعاون مع كوريا الجنوبية

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السفير كيم يونج هيون السفير الجديد لدولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.

سفير جديد لكوريا الجنوبية في مصر

رحب وزير الطيران المدني بالسفير الكوري متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكورية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني مشيرا الي حرص الوزارة على توطيد هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات ودعم خطط التعاون الإستثماري بين الجانبين بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين الصديقين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الكوري لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين الدولتين.

توافر الفرص الواعدة داخل الدولة المصرية في مجالات متعددة

أكد السفير كيم يونج هيون على أن بلاده ترحب بآفاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الإستثماريه و الإقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة خاصةً مع توافر الفرص الواعدة داخل الدولة المصرية في مجالات متعددة ومن بينها الطيران المدني.

أشاد سفير كوريا الجنوبية بجهود وزارة الطيران المدني المستمرة في تنشيط الحركة السياحة الوافدة الي مصر من خلال إفتتاح العديد من المطارات في المناطق ذات المقاصد السياحية الهامة مثل مطار سفنكس الذي يعُد من المطارات الواعدة خاصة بالنسبة للسائحين الكوريين لما تتمتع به هذه المنطقة من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة في العالم معرباً عن أمله بتشغيل خط طيران مباشر بين البلدين في القريب العاجل .