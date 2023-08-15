وزيرة الهجرة تستعرض إنجازات الوزارة في عام تحت شعار «رحلة بدأناها سويا»

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدول للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمر صحفي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي عقدته 31 يوليو الماضي، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام.

وتعد مناسبة عقد المؤتمر الصحفي اليوم، هو مرور عام على تولي السفيرة سها جندي، منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في 14 أغسطس من العام الماضي 2022، بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء المؤتمر تحت شعار: «رحلة بدأناها سويًا» في النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج، وصولا بالنسخة الرابعة من المؤتمر والتي أطلقناها 31 يوليو الماضي».

ثم تمّ عرض فيلم قصير، يستعرض جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال عام، بالإضافة إلى عرض ملخص سريع لأبرز ما حدث خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج.