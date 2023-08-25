إنقاذ شاب بجراحة عاجلة لبناء القفص الصدري بمستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي من إنقاذ شاب في العقد الرابع من عمره بجراحة عاجلة لبناء القفص الصدري ومعالجته من مضاعفات إصابته جراء قفزه من الطابق الرابع هربا من حريق شب في مصنع بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

جراحة عاجلة لإنقاذ شاب في بنها الجامعي

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي بمستشفي بنها الجامعي ل«الوطن» أنه جري إجراء جراحة طارئة وسريعة بواسطة فريق طبي من إنقاذ شاب أربعيني ألقى بنفسه من الطابق الرابع هربا من نيران كانت قد اشتعلت بالمصنع الذي يعمل به بالمنطقة الصناعية بقويسنا حيث جرى نقله إلى مستشفيات بنها الجامعية وتم حجزه بالعناية المركزة بالطوارئ.

أضاف المدير التنفيذي أنه تبين بعد الفحوصات والأشعة إصابته بحروق متفرقة سطحية بمنطقة الصدر بنسبة 30%؜ مع كسور متعددة بالضلوع اليمني واليسري وانفجار بالرئتين

إعادة بناء القفص الصدري

أشار على الفور قام الدكتور إبراهيم قصب باستدعاء الفريق الطبي المكون من الدكتور باسم مفرح والدكتور محمد الجزار والدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين محمد الخواجة ومحمود عيد وأحمد رضا ومحمود النجار حيث تم إدخال المريض لجراحة عاجلة لإعادة بناء القفص الصدري واستئصال الضلوع المتهشمة التي اخترقت الرئتين وأدت لانفجارهما وخرج المريض بعد 6 ساعات كاملة قضاها في العملية المعقدة ولا يزال يخضع للعلاج بالعناية المركزة ووجه الدخاخني الشكر لفريق قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي و للدكتور محمد أبو النصر مدير العمليات الموحدة علي تعاونه وأطباء التخدير أسماء فتح الباب وإسراء خالد وتمريض القسم إيمان الشرقاوي وهند محمد وابتهال فكري.