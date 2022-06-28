وزير التعليم العالي: لدينا 120 مستشفى جامعي لإجراء الجراحات المتقدمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البرامج المقدمة من خلال الجامعات التكنولوجيا تتماشى مع القطاعات الصناعية المختلفة مثل قطاع الإنتاج بمجال البترول والغاز، ومجال الأجهزة التعويضية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومجالات أخرى كثيرة تضاف من خلال 6 جامعات تكنولوجيا تدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، ومكانهم مرتبط بمدينة برج العرب، والمنصورة وطيبة بالأقصر وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية.

نمتلك ما يقرب من 6 جامعات دولية

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي الآن: «تم الاهتمام بعدد الجامعات الدولية التي تمت إضافتها لمنظومة التعليم العالي، خصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نمتلك ما يقرب من 6 جامعات دولية، و6 مؤسسات تستضيف 6 جامعات دولية مرموقة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يقلل بشكل كبير من اغتراب الطلاب المصريين بالخارج ويساعد على استقطاب طلاب وافدين لمصر في جامعات تمنح شهادات من الجامعة الأم».

وتابع «عبدالغفار»، أنه تم تطوير البحث العلمي بالجامعات وتم تطوير منظومة ترتيب الجامعات الحكومية بالجهات والمؤسسات العالمية، وأشادت بعض المؤسسات بزيادة عدد الأبحاث المنشورة بالدوريات العالمية التي زادت من حوالي من 20 ألف بحث إلى 38 ألف بحث بالمجالات ذات السمعة المرموقة عالميا، وهناك زيادة في عدد المستشفيات الجامعية من 89 مستشفى في 2014، ووصلنا إلى 120 مستشفى جامعي يستطيع أن يجرى جراحات متقدمة لأكثر من 70 مليون مواطن.

عبدالغفار: لدينا 23 جامعة من الجامعات المصنفة

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك تميز وزيادة في عدد الجامعات التي دخلت التصنيفات العالمية، ففي عام 2015 لم تدخل الجامعات المصرية لقائمة التصنيف العالمي، والآن لدينا ما يقرب من 23 جامعة من الجامعات المصنفة، وعلى مستوى البرامج هناك بعض البرامج في القطاع الصحي والهندسي والحاسبات والمعلومات والعلوم الصيدلية، وصلت إلى 150 و200 على مستوى العالم».

وشدد على أن جودة التعليم لا تقل عن جودة المنشآت التعليمية والتوسع فيها وحاليا في مؤشر المعرفة العالمي هناك تحسن للمؤشرات بمصر، مشيرا إلى الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة سلمان، كل ذلك إضافة جديدة لمجتمعات عمرانية جديدة تحتاج لمنصات تعليمية، وبرامجها متطورة تخرج أجيال تنافس في أسواق العمل العالمية من خلال البرامج المقدمة والشهادات التي تتاح.

وشرح «عبدالغفار»، أن هناك ما يقرب من 11 جامعة أهلية يتم الانتهاء منها هذا العام الدراسي في العبور وأسيوط وبنها والمنوفية والعاشر من رمضان وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية.