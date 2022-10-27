مدير «قصر العيني»: افتتاح أول مستشفى جامعي في الجيزة بتكلفة مليار جنيه مطلع 2023

أكد الدكتور حسام صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على الانتهاء من مستشفى ثابت ثابت بشارع الهرم، لافتا إلى أنه سيكون أول مستشفى جامعي حكومي في محافظة الجيزة.

وأضاف أنه سيتم افتتاح المستشفى بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن «ثابت ثابت» سيحتوي على 250 سريرا طبقاً للمواصفات بتكلفة تقارب المليار جنيه.

تقديم خدمات علاجية لـ2 مليون مريض

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، لـ«الوطن»، أن المستشفى سيقدم الخدمة الطبية العلاجية للمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أنه يجري العمل على قدم وساق به ويشرف على تقديم الخدمة الطبية به أساتذة من قصر العيني.

استيعاب أكبر عدد من المرضى

وتابع: مستشفيات قصر العيني تقدم سنوياً خدمات علاجية لما يقرب من 2 مليون مريض من مختلف محافظات مصر، لافتا إلى أن خطة التطوير الخاص بالمستشفى بدأت منذ عام 2017 تنفيذاً لتوجيهات القيادة الساسية، وأن رئاسة الجامعة تقدم دعما غير مسبوق لتطوير الخدمة العلاجية.

وأضاف أن خطة تطوير مستشفيات قصر العيني تهدف لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، وتقليل فرص تواجد المريض بقطاعاتها المختلفة، فضلا عن استخدام أحدث الطرق العلاجية التي تواكب كبرى المستشفيات العالمية.