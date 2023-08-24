كريم عبدالعزيز من مهرجان القاهرة للدراما: تشرفت بالوقوف بجوار يحيى الفخراني

أعرب النجم الكبير كريم عبدالعزيز، على سعادته وامتنانه بتكريمه من أحد مهرجانات بلاده، قائلاً: «كل سنة وأنتو طيبين.. ومبروك الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما».

عبدالعزيز: سعادتي أكبر بالتكريم لأنه من مهرجان لبلادي

وأضاف «عبدالعزيز» خلال كلمته بمهرجان الدراما في نسخته الثانية وويجري نقله على قناتي «الحياة» و«dmc»: «أنا فرحان جدا بتكريمي من أحد مهرجانات بلدي وسعادتي أكبر برئاسة الفنان القدير يحيى الفخراني الشرفية للمهرجان».

جيلي تعلم من العظماء

وتابع الفنان كريم عبد العزيز: «جيلي بالأخص.. نحن نتاج هذا الجيل العظيم كبرنا على أفلامهم وتعلمنا منهم ومن أعمالهم العظيمة.. وليا الشرف اليوم أن أقف بجوار الدكتور يحيى الفخراني».

يذكر أن كريم عبدالعزيز حصل على أحد جوائز المهرجان للنجم الكبير كريم عبد العزيز.