الفنان كريم عبد العزيز في ضيافة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

يستعد الفنان كريم عبد العزيز، لاستضافته بالدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، يوم السبت الموافق 12 نوفمبر المقبل، رفقة الروائي أحمد مراد، للتحدث خلال جلسة حوارية عن مسريتهما الفنية وكواليس أعمالهما السينمائية والدراما، التي تشاركا فيها.

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 يستضيف كريم عبد العزيز

وأتاحت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب2022، لزوار المعرض، حضور الجلسة الحوارية لـ أحمد مراد، وكريم عبد العزيز الذي سيتحدث الأول عن مسيرة والده المخرج محمد عبد العزيز الفنية، وكيف أسهمت تربيته في اختياره طريق الفن والتخصص في الإخراج.

وتناقش الجلسة الحوارية لكريم عبد العزيز بمعرض الشارقة الدولي للكتاب2022، أسرار الأعمال السينمائية، التي وضعته علي تربع النجومية، من أبرزها «أبو علي، الباشا تلميذ، أولاد العم».

فيلم «كيرة والجن» لـ كريم عبد العزيز

وفي سياق آخر يعرض لـ كريم عبد العزيز وأحمد مراد، فيلم «كيرة والجن» بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، التي تدور أحداثه حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة فيلم «كيرة والجن» أحمدعز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، سام هز لدين، محمد عبد العظيم، علي قاسم، رزان جمال، لارا إسكندر، روبي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.