سيد رجب: عظمة الدراما في سحرها الخاص

أكد الفنان سيد رجب، على الأهمية الكبرى لدور الدراما والتلفزيون في عالمنا العربي ومصر، من خلال نشر الوعي والثقافة، قائلاً: «لما دخل التليفزيون في مصر أضاف الكثير للدراما ودخل بسحر مختلف».

رجب: عظمة الدراما تكمن في سحرها الخاص

وأضاف «رجب» خلال كلمته بمهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة، وتغطية خاصة على شاشتي «الحياة» و«dmc»، أنه قبل التليفزيون كان هناك المسرح والسينما والراديو بكل قوتهم وعظمتهم، مشيراً إلى أنَّ عظمة الدراما تكمن في سحرها الخاص، «للدراما سحر مختلف.. والتليفزيون نجح لأنه جاب الممثلين لحد البيت».

نجوم وأبطال الدراما.. قعدوا معانا وشافوا حكاياتنا

وتابع الفنان سيد رجب: «نجوم وأبطال الدراما.. قعدوا معانا وشافوا حكاياتنا من خلال التلفزيون.. وشاركونا أفراحنا ومشاكلنا لغاية ما بقوا جزء من البيت.. زي أصحاب وأهل وحبايب.. لدرجة الشارع المصري والعربي كان زمان بيفضى عشان مسلسل مصري بيتعرض».